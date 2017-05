Tien jaar verder: hoe gaat het nu met gorilla Bokito?

De Rotterdamse dierentuin heeft na zijn ontsnapping voor extra veiligheidsmaatregelen gezorgd. Zo is er folie op de ramen geplakt en zijn er camera's geplaatst. "Op die manier kunnen mensen Bokito moeilijk uitlokken en kunnen we hem nog beter in de gaten houden."

Bokito-gedrag

Bokito maakte destijds veel los. Bokito-proof, ofwel 'bestand zijn tegen vernielzuchtig gedrag en vandalisme', werd in 2007 zelfs het Woord van het Jaar. De naam van de gorilla is ingeburgerd in onze taal. Zo zei premier Rutte eerder dat hij ervoor waakt om "als een soort Bokito" voor Nederland te gaan staan en dat "Bokito-gedrag ons nergens gaat brengen".

Of het dierenpark dankzij de gorilla ook meer bezoekers trekt, durft Alderlieste niet te zeggen. "Maar iedereen die hier komt, brengt natuurlijk een bezoekje aan Bokito."