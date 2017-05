'Jihadist op Volkel vond vliegtuigen gewoon interessant'

De veroordeelde jihadist die vorige week werd opgepakt op vliegbasis Volkel, maakte daar volgens zijn advocate foto's omdat hij onder de indruk was van de vliegtuigen. De 19-jarige Wael El A. had daar volgens haar verder geen bedoelingen mee. "Het is natuurlijk heel interessant op zo'n vliegbasis voor jongens van die leeftijd", zegt advocate Francoise Landerloo.

Op Volkel staan gevechtsvliegtuigen en liggen naar alle waarschijnlijkheid kernwapens opgeslagen. Volgens het ministerie van Defensie moet iedereen die werkt op Volkel een verklaring van goed gedrag hebben. Door ziekte was er behoefte aan een invalkracht. Te elfder ure werd een uitzendbureau gebeld waar Wael El A. zich had ingeschreven.

El A. reisde in 2015 naar de Turks-Syrische grens, naar eigen zeggen om een vriend op te halen die in Syrië vocht en daar weg wilde. Volgens het Openbaar Ministerie wilde hij zich aansluiten bij Jabhat al-Nusra, een organisatie gelieerd aan al-Qaida. De rechter veroordeelde de man in 2016 tot 2 jaar.

In afwachting van zijn hoger beroep was Wael El A op vrije voeten. De rechter had geen voorwaarden aan zijn vrijlating verbonden. Het was hem dus niet verboden bepaalde plaatsen te bezoeken.

Het OM zei gisteren dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat de man iets kwaads in de zin had. Sinds vrijdag is hij op vrije voeten.