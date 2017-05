Afrikaanse keepers redden het maar zelden in de eredivisie

Sherif Ekramy

Feyenoord deed in 2006 noodgedwongen een beroep op Egyptenaar Sherif Ekramy. Maikel Aerts ging in een wedstrijd tegen FC Twente opzichtig in de fout en wilde in de rust niet verder spelen. Ekramy nam het vervolgens enkele duels goed over. Toch bleef hij steken op maar zeven wedstrijden in het Feyenoord-doel.

Via Turkije belandde Ekramy in zijn vaderland. Daar kwam in februari 2012 een abrubt einde aan zijn loopbaan. Bij een wedstrijd van zijn club Al-Ahly tegen Al-Masri onstonden hevige rellen op de tribunes. Er vielen meer dan zeventig doden en honderden gewonden. Dat was het moment waarop Ekramy en andere spelers van Al-Ahly besloten nooit meer te voetballen.