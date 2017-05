Marokkanen demonstreren tegen achterstellen Rifgebergte

De Marokkaanse stad Al Hoceima maakt zich op voor een grote demonstratie vandaag. Alle inwoners van het Rifgebergte zijn opgeroepen om te protesteren tegen uitspraken van de nieuwe premier El Othmani. Hij zei afgelopen zondag dat de demonstranten uit zijn op onafhankelijkheid van het gebied en dat ze worden gefinancierd vanuit het buitenland.

Nederland zou een van deze landen zijn. Al eerder schreef de site Jeune Afrique dat de Marokkaanse geheime dienst bewijzen zou hebben waaruit blijkt dat de demonstranten in Al Hoceima geld krijgen van twee organisaties uit Nederland en Belgiƫ, die voor een onafhankelijk Rif zijn. Gevreesd wordt dat de uitspraken van El Othmani de opmaat zijn naar ingrijpen van het leger.

Visverkoper

De oproep om vandaag te demonstreren komt van Nasser Zafzafi, die zich zeven maanden geleden ontpopte als leider van de demonstraties nadat in Al Hoceima visverkoper Mohsin Fikri was omgekomen in een vuilniswagen. De protesten waren eerst op meerdere plekken in Marokko, maar na enkele dagen werd er alleen nog gedemonstreerd in Al Hoceima zelf. De betogers, onder leiding van Zafzafi, zwoeren pas te stoppen met de protesten als er daadwerkelijk iets is veranderd.