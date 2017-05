Ziektekosten weer verder toegenomen

Nederlanders hebben vorig jaar weer meer geld uitgegeven aan zorg. In totaal kwamen de zorgkosten in 2016 uit op 96 miljard euro. Dat is 1,8 procent meer dan een jaar eerder, meldt het CBS.

De zorguitgaven groeiden wel minder hard dan de economie zelf. Volgens het CBS nam het bruto binnenlands product in 2016 met 3,1 procent toe. Het is het vierde jaar op rij dat de economie sneller groeide dan de zorguitgaven.

De zorgkosten lijken op dit moment redelijk beteugeld. Ze stegen vorig jaar minder dan het kabinet verwachtte, zo bleek gisteren uit het financieel jaarverslag. Mede daardoor is de staatsschuld vorig jaar 32 miljard lager uitgevallen.