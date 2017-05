VS spreekt zorgen uit over Venezuela in VN-Veiligheidsraad

In de VN-Veiligheidsraad is achter gesloten deuren vergaderd over de crisis in Venezuela. De VN-gezant van de Verenigde Staten hoopt dat internationale druk ertoe leidt dat president Maduro het geweld beëindigt en dat de democratie in het land hersteld wordt.

De bijeenkomst was bedoeld om alle leden op de hoogte te stellen van de ernst van de situatie, zegt gezant Haley. "We pleiten niet voor ingrijpen van de Veiligheidsraad."

De situatie in Venezuela is erbarmelijk. Er is een groot gebrek aan voedsel en medicijnen en het land heeft te kampen met een hyperinflatie. In de hoofdstad Caracas moeten mensen uren in de rij staan om bij de supermarkt naar binnen te kunnen en de prijzen voor basisproducten zijn torenhoog geworden.

Instabiel

De afgelopen weken zijn honderdduizenden mensen uit protest tegen de regering de straat opgegaan. President Maduro treedt hard op: er zijn zeker 42 doden gevallen bij de demonstraties.

"Het begint nu behoorlijk instabiel te worden in Venezuela", zei de Amerikaanse VN-ambassadeur na de bijeenkomst. Het was voor het eerst dat het land in de Veiligheidsraad is besproken.