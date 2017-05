AZ wint ruim bij Groningen, return lijkt formaliteit

AZ heeft in de halve finales van de play-offs om een Europa League-ticket een flinke tik uitgedeeld aan FC Groningen. De Alkmaarders wonnen in Groningen met 4-1.

De ploegen begonnen met verschillende gevoelens aan het duel. AZ leed na de verloren bekerfinale twee nederlagen, terwijl Groningen dankzij een fraaie 5-3 overwinning bij FC Twente op de valreep de play-offs haalde.

Groningen begint sterk

De thuisploeg opende dan ook agressief en AZ had het lastig. Jesper Drost (naast) en Oussama Idrissi (over) misten het doel. Alexander Sørloth, de vervanger van de geblesseerde Mimoun Mahi, en Etienne Reijnen vonden AZ-doelman Tim Krul op hun weg.

De bezoekers loerden aanvankelijk op de counter, maar kregen gaandeweg de eerste helft meer grip op de wedstrijd. Nadat Derrick Luckassen en Mats Seuntjens een goede kans gemist hadden, schoot Alireza Jahanbakhsh op slag van rust wel raak.

AZ, met het talent Calvin Stengs (18) voor de geblesseerde Jahanbakhsh, begon sterk aan de tweede helft en Groningen was even de weg kwijt. AZ miste twee grote kansen, waarna Wout Weghorst met een fraaie knal alsnog voor 0-2 zorgde.

Talent Stengs trefzeker

Groningen, dat vlak voor die treffer dicht bij de 1-1 was via een kopbal van Samir Memisevic, deed via een intikker van Drost direct iets terug, waardoor het toch weer spannend werd. Met een gekruld schot bracht Stengs de marge echter weer op twee.

Beide ploegen bleven daarna de aanval zoeken en Weghorst zorgde met een harde knal voor de Alkmaarse kers op de taart. Zaterdag volgt nog de return.