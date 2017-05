Oud-staatssecretaris Elske ter Veld overleden

Oud-staatssecretaris Elske ter Veld is overleden. Ze was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het derde kabinet Lubbers, van 1989 tot 1993. De PvdA-politica overleed zondag na een ziekbed. Ze werd 72 jaar.

Ter Veld werd in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Ze hield zich vooral bezig met sociale zekerheid. In 1989 werd ze staatssecretaris. Ze was in die rol nauw betrokken bij grote veranderingen in de WAO. Het leidde bijna tot de val van het kabinet.

Ter Veld kreeg veel kritiek op haar optreden, ook van haar eigen partijgenoten. In 1993 besloot ze op te stappen. Op een persconferentie barstte ze in huilen uit, en sprak de woorden "it's my party and i cry if i want to".

Het was niet het definitieve einde van de politieke carrière van Elkse ter Veld. Van 1995 tot 2003 was ze voor de PvdA lid van de Eerste Kamer.