Vrachtwagen rijdt in op file A1: vier gewonden, weg dicht

Een vrachtwagen is vanavond ingereden op een file op de A1 bij Apeldoorn. Vier mensen raakten gewond, de weg is voorlopig dicht.

Op de weg richting het oosten was een file ontstaan vanwege werkzaamheden. Een vrachtwagen gevuld met groente en fruit had dat te laat door en reed op een aantal auto's in.

Volgens de ANWB zijn vijf auto's geraakt. Ooggetuigen melden aan Omroep Gelderland dat zeker twee auto's door de klap over de kop zijn geslagen. Het is niet bekend hoe ernstig de verwondingen zijn van de slachtoffers.

De snelweg zal nog uren dicht zijn zodat de brokstukken opgeruimd kunnen worden. Ook doet de politie onderzoek. De ANWB verwacht dat de weg tegen een uur of twee vannacht weer opengaat. De brandweer en Rijkswaterstaat delen water uit aan gestrande reizigers.