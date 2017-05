Formatiedag 63: tweede 'razend ingewikkelde' formatiepoging van start

Na een debat over de eerste gestrande formatiepoging en nieuwe gesprekken met enkele fractievoorzitters zal één ding voor informateur Schippers glashelder zijn; het bij elkaar krijgen van enthousiaste onderhandelaars aan haar onderhandelingstafel is er zeker niet gemakkelijker op geworden.

Want, meer dan twee maanden na de Tweede Kamerverkiezingen, blijven de meeste partijen hun poot stijf houden. D66 ziet niets in de ChristenUnie, de SP weigert met de VVD te praten, de zwaar gehavende PvdA wil helemaal niet, het CDA is niet van plan met linkse partijen verder te gaan en geen enkele grote partij gaat het gesprek met de PVV aan.

Puzzel

De partijen blijven hun blokkades opwerpen, constateert NOS-verslaggever Ron Fresen. "De een wil dit niet, de ander wil dat absoluut niet. Het is razend ingewikkeld om daar iets van te maken."

VVD-minister Schippers moet de puzzel proberen op te lossen. De Tweede Kamer heeft haar tijdens het debat over de mislukte gesprekken met VVD, CDA, D66 en GroenLinks gevraagd verder te gaan.

Toneelstukje

De oppositie had gehoopt tijdens het ruim drie uur durende debat te horen waarom de zaak maandagavond onverwacht klapte. Wat ging er mis? "Zaten we naar een toneelstukje te kijken", vroeg PvdA-leider Asscher zich af. Het antwoord kwam niet. De betrokkenen herhaalden dat migratie een probleem was en dat ze echt een serieuze poging hadden gedaan om er met zijn vieren uit te komen.

Het debat maakte wel duidelijk dat het er niet naar uitziet dat GroenLinks, VVD, D66 en CDA het nog eens samen proberen. "Dit was een punt, geen komma", zei Klaver. Schippers ziet dat het moeilijk is, maar wil niet van een impasse horen. "Het land moet geregeerd worden. Er zijn nog genoeg mogelijkheden."

Pechtold speelt het hard met zijn opmerking dat samenwerken met de CU onwenselijk is, constateert Fresen. "Hij heeft nu de formatie een stuk ingewikkelder gemaakt." Toch denkt Fresen dat Schippers deze combinatie toch gaat proberen. "Het gaat niet zomaar, maar met allerlei tussenstapjes, extra gesprekjes en wat rituele dansen. Misschien moet zij de koppen ook nog tegen elkaar slaan."