21 hondensoorten officieel gevaarlijk, eigenaar moet op cursus

Gemeenten kunnen bepaalde hondeneigenaren al een houd- of gebiedsverbod opleggen. Van Dam wil dat gemeenten ook in het algemeen gevaarlijke honden mogen verbieden in bijvoorbeeld speeltuinen of parkjes.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt aan het zwaarder straffen van het ophitsen van een dier naar een mens of een ander dier.

Handel en fokkers

De illegale hondenhandel zorgt voor veel dierenleed en gevaar voor hondsdolheid. Daarom wordt het systeem van de hondenchip verbeterd en komt er een verplicht EU-paspoort voor nieuwgeboren en geïmporteerde honden.

Ook komt er op termijn een witte lijst met alleen fokkers die zich aan de regels houden zodat de consument beter kan kiezen, en malafide handelaren minder honden kunnen verkopen.

Het hele systeem moet er ook toe leiden dat fokkers die expres honden fokken die agressief zijn, eerder kunnen worden opgespoord.