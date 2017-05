Veroordeelde jihadist werkte op vliegbasis Volkel

De marechaussee heeft een veroordeelde jihadist opgepakt op vliegbasis Volkel. De man werkte daar voor een bedrijf dat graafwerkzaamheden uitvoerde. Het OM zegt dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat de man iets strafbaars heeft gedaan.

Volgens RTL Nieuws viel de man op omdat hij foto's ging maken, maar een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt niets van foto's te weten. Een woordvoerder van Defensie bevestigt dat de man opviel, maar hij weet niet waarom. Het nemen van foto's op de beveiligde basis is niet toegestaan.

Toen bekend werd dat de man een strafblad heeft vanwege een poging tot uitreizen naar Syrië om daar te vechten, is hij aangehouden.

Al-Nusra

Het Openbaar Ministerie wil niet veel kwijt over waarom de man precies is veroordeeld, maar volgens RTL gaat het om een 19-jarige man uit Arnhem, die in september 2015 is aangehouden bij de Turks-Syrische grens.

De man zou zich met een andere Arnhemmer hebben willen aansluiten bij Jabhat al-Nusra, een terreurgroep die is gelieerd aan al-Qaida. Toen hij werd veroordeeld zei de rechter dat de man in de jaren daarvoor steeds extremer was geworden in zijn geloof.

Invaller

De man heeft slechts een dag gewerkt op de luchtmachtbasis: vorige week woensdag. Hij viel in voor een zieke.

Het is niet duidelijk hoe iemand die veroordeeld is voor terrorisme heeft kunnen werken op de basis. Defensie zoekt uit waardoor dat heeft kunnen gebeuren.

Geen strafbare feiten

Volgens de marechaussee zijn er geen aanwijzingen dat de man een strafbaar feit heeft gepleegd of heeft willen plegen. Hij is sinds vrijdag weer op vrije voeten. Of hij nog verdachte blijft, kan het OM nog niet zeggen; het onderzoek is nog gaande.

De veroordeling van de man voor het willen reizen naar Syrië is nog niet definitief. Het hoger beroep in de zaak loopt nog.