Eredivisie blijft uit achttien ploegen bestaan

De eredivisie gaat niet op de schop. Bij de vergadering van de ECV, de overkoepelende organisatie van de eredivisieploegen, werd al snel duidelijk dat een vernieuwde opzet geen benodigde vijfzesde meerderheid zou krijgen. Zeker tien ploegen waren tegen, waardoor het voorstel niet in behandeling werd genomen.

Voor de vernieuwde opzet waren meerdere opties uitgewerkt. Een van die opties bestond uit een eredivisie van zestien ploegen en een kampioenspoule waarin de top-6 tegen elkaar in actie zou komen. Daarnaast was er ook een mogelijkheid om een kampioenspoule in het leven te roepen in een reguliere competitie met achttien ploegen.

De varianten kwamen op tafel met het idee om meer spanning en meer weerstand te ontwikkelen. Volgens Gijs de Jong van de KNVB zou dat de kwaliteit van de spelers ten goede komen en de competitie ook aantrekkelijker maken.