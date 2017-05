Europese procedure tegen Italië wegens gesjoemel Fiat

De Europese Commissie start een juridische procedure tegen Italië omdat het land te weinig heeft ondernomen in het schandaal met sjoemeldiesels bij Fiat Chrysler. Volgens de Commissie had de Italiaanse overheid Fiat Chrysler hiervoor moeten bestraffen, maar dat is tot op heden niet gebeurd.

Eerder startte de Europese Commissie al een vergelijkbare procedure tegen zeven andere landen, waaronder Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Het gaat erom dat de toelatingsinstanties in die landen, vergelijkbaar met de RDW in Nederland, te weinig hebben gedaan om het gesjoemel te voorkomen. De nationale overheden hebben vervolgens ook te laks opgetreden tegen de autofabrikanten volgens de commissie.

Italië bleef aanvankelijk buiten schot, maar Duitsland meldde in Brussel dat ook Fiat Chrysler sjoemelsoftware gebruikte. En de toelatingstests, voordat de auto's de markt op mogen, werden uitgevoerd door de Italiaanse keuringsinstantie. Het leidde tot een rel tussen Duitsland en Italië.

De Europese Commissie vroeg om opheldering bij de Italianen, maar Brussel zegt dat Italië dat tot op heden onvoldoende heeft gegeven. Nu is de Commissie een zogenoemde inbreukprocedure gestart. Het betekent dat Italië twee maanden heeft om te reageren op de beschuldigingen. Daarna kan de Europese Commissie naar het Europees gerechtshof stappen.