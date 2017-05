Hongarije krijgt ferme tik op vingers van Europees Parlement

De Hongaarse premier Orban lapt de rechtsstaat aan z'n laars en daarom moet de EU stappen ondernemen. Dat vindt een meerderheid van het Europees Parlement. Die heeft ingestemd met het nemen van de eerste stappen van de zogenoemde artikel 7-procedure.

Dat is het zwaarste strafmiddel dat er binnen de EU voorhanden is en kan uiteindelijk leiden tot het ontnemen van het stemrecht van een lidstaat. Zo ver is het nog niet, er wordt eerst een onderzoek gestart.

In de resolutie wordt Hongarije opgeroepen om wetten aan te passen die NGO's en asielzoekers benadelen. Ook moeten ze de omstreden wet die de sluiting van de Soros-universiteit mogelijk maakt, terugdraaien. Tot die tijd wordt goed in de gaten gehouden waar Hongarije zijn EU-subsidies aan besteedt, staat in de resolutie.

Democratisch wanbeleid

Nederlandse parlementariërs zijn tevreden met de tik op de vingers die Hongarije nu krijgt. "Het is goed dat het democratische wanbeleid wordt aangepakt", zegt Kati Piri van de PvdA. Ook Sophie in 't Veld heeft ingestemd met het voorstel. "De maat is vol, we laten nu zien dat we pal staan voor de Europese waarden."

Met name de heksenjacht, zoals GroenLinks-politicus Judith Sargentini het omschrijft, zit het Europees Parlement dwars. "Alles wat thuis hoort in een goed werkende democratie, persvrijheid, rechten van minderheden en vluchtelingen, wordt keer op keer door de grillen van de president aangepakt. Daarom is het goed om nu stappen te zetten."

Ook het CDA, dat deel uitmaakt van de Europese Volkspartij waarbij ook de partij van Orban is aangesloten, stemde voor een onderzoek. "We zouden niet voor hebben gestemd als we niet het gevoel hadden dat er een serieuze dreiging bestaat voor het functioneren van de democratie en de rechtsstaat in Hongarije", zegt Esther de Lange van het CDA.

De PVV, de ChristenUnie en de SGP stemden tegen het onderzoek.

Verkiezingen beïnvloed

Hongaarse Europarlementariërs noemen het onderzoek schandalig en gebaseerd op vooroordelen. Het parlement wil hiermee de verkiezingen volgend jaar april in Hongarije beïnvloeden, zeggen ze. Ze hadden gehoopt op steun uit hun eigen EVP-fractie, maar die kwam er dus niet.

Hongarije en de EU liggen steeds meer op ramkoers. Onlangs eiste Hongarije nog dat eurocommissaris Frans Timmermans moest opstappen.

Timmermans had in een interview met Die Zeit gereageerd op uitspraken van de Hongaarse premier Orbán. Die had de Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros een "Amerikaanse speculant" genoemd. Die Zeit vond dat dat neigde naar antisemitisme en Timmermans was het daar mee eens. Dat is een ernstige belediging van Hongarije, aldus minister Szijjártó van Buitenlandse Zaken, die de Nederlandse commissaris een lafaard noemde.