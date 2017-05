Politie verspreidt bewust 'nepnieuws' om verdachte uit tent te lokken

De politie heeft in 2015 het Dagblad van het Noorden bewust voorzien van onjuiste informatie om een potentiële verdachte uit de tent te lokken, meldt de krant vandaag. De onjuiste informatie ging over een aanstaande doorbraak in recherchewerk en was onderdeel van een 'ruisstrategie' van de politie.

"Deze strategie gebruiken wij om een bericht in de media te brengen. We creëren een ruis, zodat het hopelijk iets oplevert en het onderzoek verder kan", laat het OM in een reactie aan de NOS weten. Het OM zegt de ruisstrategie vaker toe te passen.

Mishandeling en beroving

De zaak waarbij het nepbericht werd gebruikt, ging om een zware mishandeling en beroving van een prostituee in 2008. De politie had geen hard bewijs in de zaak, alleen een dna-spoor. Het dna-spoor was van de Groningse Dennis J.. Hij werd in 2015 veroordeeld voor de beroving van een maaltijdbezorger. Zijn dna kwam overeen met het gevonden dna van de zaak in 2008, maar hard bewijs dat J. ook daarbij de dader was, ontbrak.

Een doorbraak in de zaak van 2008 zou nabij zijn, zei het OM tegen de krant. De krant publiceerde dit nieuws. De politie zorgde vervolgens ervoor dat de krant in het portiek van J. terechtkwam. Tegelijk werd zijn telefoon en internet afgetapt om te kijken of het artikel hem bezorgd maakte. Dat bleek uiteindelijk onvoldoende belastend.

Arrestatie

Maar de politie gaf het niet op. Twee undercover-agenten gingen naar het huis van J. en deden zich voor als familie van de prostituee. Ze wezen hem nog een keer op het krantenartikel en zeiden dat hij zich aan moet geven. Dat deed hij niet. Hij werd alsnog opgepakt. Tegen J. is vijf jaar cel geëist.

De hoofdredacteur van de krant, Evert van Dijk, spreekt van geschonden vertrouwen tegen Villamedia. "We zullen nog alerter moeten zijn op wat de politie ons vertelt", zegt Van Dijk.