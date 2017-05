Poetin: achterlijke beschuldiging, Trump verklapte niets

De Russische president Poetin ontkent stellig dat zijn Amerikaanse collega Trump geheimen heeft verklapt.

"Poetin zei dat hij de ophef in eerste instantie wel grappig vond, maar dat hij nu toch wel bezorgd is", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Hij voegde daaraan toe: omdat niet te voorspellen is waar mensen - die zulke onzin produceren - nog meer mee kunnen komen."

Poetin spreekt van een "politieke schizofrenie" in de verhoudingen tussen de twee grootmachten.

'Uit humanitair oogpunt'

Trump heeft overigens al erkend dat dat hij geheime informatie deelde met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. De Amerikaanse president zei daar direct bij dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij deed het uit "humanitair oogpunt".

Poetin zegt dat Rusland bereid is de inhoud van het gesprek tussen Lavrov en Trump te delen met Amerikaanse politici, als dat zou helpen hen gerust te stellen. Maar het valt volgens Godfroid te betwijfelen of daar veel nieuws uit komt. "Het is niet echt uitzonderlijk dat Poetin Trump de hand boven het hoofd houdt."