Minder verkeersboetes en iets minder geweld tegen agenten

Geweld tegen agenten

Uit het jaarverslag blijkt ook dat het aantal geweldsincidenten tegen politiemensen in 2016 iets is gedaald, naar 5624. Agenten kregen vooral te maken met agressie bij bekeuringen, bij uitgaansgeweld, bij huiselijk geweld en bij het omgaan met verwarde personen.

De agressie bestond vooral uit beledigen, spugen, bijten, slaan, schoppen of bedreigen. Ondanks de daling vindt de politie het cijfer nog altijd hoog. Er lijkt een verharding op te treden in de maatschappij, staat in het jaarverslag, die niet alleen met extra middelen en maatregelen is aan te pakken.

Om het aantal geweldsincidenten verder terug te dringen, moet er niet alleen worden geïnvesteerd in reactieve maatregelen, schrijft de politie. Het is een maatschappelijk vraagstuk dat aandacht vraagt, staat in het jaarverslag.

Integriteit

Vandaag werd ook duidelijk dat het afgelopen jaar tegen 1473 politiemensen een integriteitsonderzoek is ingesteld, enkele honderden meer dan in 2015. Bij 126 agenten leidde dat tot voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ontslag, in twintig gevallen wegens corruptie of het lekken van informatie.

Als het gaat om de aanschaf van spullen, heeft de politie zich in 2016 ook niet altijd aan de regels gehouden. Soms ontbreken contracten of is niet volgens de Europese regels aanbesteed. Er is voor 316 miljoen euro onrechtmatig ingekocht, ongeveer een vijfde van het totale inkoopbudget. Volgens de politie zijn de procedures inmiddels aangescherpt.