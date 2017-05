Indonesië veroordeelt homopaar tot stokslagen

Een shariarechtbank in de Indonesische provincie Atjeh heeft een homopaar veroordeeld tot ieder 85 stokslagen. Het is de eerste keer dat zo'n vonnis in Indonesië wordt geveld. Het vonnis werd uitgesproken op de Internationale Dag tegen de Homofobie.

Met het vonnis zet Indonesië opnieuw zijn naam op het spel als gematigd moslimland. Vorige week werd de christelijke gouverneur van Jakarta tot twee jaar cel veroordeeld wegens belediging van de Koran. De eis was milder: een jaar voorwaardelijk.

De twee veroordeelden in Atjeh zijn 20 en 23 jaar. Ze werden in maart gearresteerd toen ze betrapt werden in een kamer. Dat werd op mobiele telefoons vastgelegd.

Marteling

De straf wordt volgende week, voor het begin van de ramadan, tot uitvoer gebracht.

De conservatieve regio Atjeh is de enige Indonesische provincie die sharia-rechtbanken kent. De straf viel iets hoger uit dan de eis van 80 stokslagen. De rechter zei dat de maximale straf van 100 stokslagen niet was opgelegd wegens het beleefde gedrag van het stel in de rechtbank.

Internationale mensenrechtenorganisaties noemen de behandeling van de mannen grof en vernederend. Human Rights Watch merkt op dat stokslagen die in het openbaar worden toegediend in het internationale recht beschouwd worden als marteling.