Oneerlijk of juist gunstig? Grieken verdeeld over winkelen op zondag

"Als we geloven dat open zijn op zondagen werk zou opleveren, dan zouden we toch wel gek zijn om het niet te doen? Wij weten dat het niet zo is."

Nikos Koyioumtsis, tot voor kort voorzitter van de Atheense winkeliersvereniging, heeft die vraag al vele malen aan zichzelf en anderen gesteld. In Griekenland is het nu zo dat winkels acht zondagen per jaar open zijn; voornamelijk voor Pasen en voor de Kerst.

"Voor de crisis liep dat wel. Maar de laatste zes, zeven jaar zagen we de omzet alleen maar dalen met zo n 10 tot 15% per jaar. De Griekse klanten hebben geen geld meer en elk jaar zagen we meer winkels en zaken sluiten."