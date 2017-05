Trump en Erdogan beloven banden aan te halen

De presidenten Trump en Erdogan hebben in hun ontmoeting in het Witte Huis afgesproken de onderlinge banden aan te halen, ondanks een conflict over het bewapenen van Koerdische milities door de Amerikanen.

Staande naast zijn Turkse ambtgenoot zei Trump dat de VS de militaire en economische samenwerking met Turkije nieuw leven zal inblazen. Trump beloofde steun bij de strijd van Turkije tegen de Koerdische PKK, die door de VS, de EU en Turkije beschouwd wordt als een terroristische organisatie.

Erdogan feliciteerde in zijn verklaring Trump met diens verkiezingsoverwinning en drong aan op de uitlevering van de geestelijke Gülen. Die is volgens hem het brein achter de mislukte coup van vorig jaar in Turkije.

Bombardementen

Het hete hangijzer tussen de VS en Turkije, de bewapening van Koerdische milities die in Syrië meevechten tegen IS, kwam in het openbare deel van de ontmoeting niet aan de orde. Turkije ziet die milities als bondgenoten van de PKK. Onlangs drongen de Turken er nog bij de Amerikanen op aan hun steun aan de milities in te trekken.

In april bombardeerde het Turkse leger Koerdische milities, waarbij in één geval Amerikaanse troepen zich op een afstand van 10 kilometer bevonden.