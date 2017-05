'DuPont kende gevaren C8 al decennia'

Uit een vertrouwelijk gespreksverslag uit 1984 zou blijken dat leidinggevenden van DuPont toen al nadachten over de gevolgen van eventuele gezondheidsschade. "We hebben het over imagoschade en aansprakelijkheid. We hebben het dan over de toenemende aansprakelijkheid vanaf nu als we niets doen, want we zijn al aansprakelijk voor de afgelopen 32 jaar", staat in het stuk dat het AD in handen heeft.

De leidinggevenden zouden toen alternatieven voor C8 hebben gezocht. "Maar geen van de opties is economisch aantrekkelijk en zou het verdienmodel op de lange termijn op het spel zetten."

RIVM-onderzoek

Vorige week bevestigde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat C8 de gezondheid van omwonenden kan hebben geschaad. Omwonden van de fabriek in Dordrecht hadden zoveel van de stof in hun bloed, dat de kans op ernstige aandoeningen verhoogd was, schreef het RIVM in een rapport in een rapport aan de Tweede Kamer.

In een reactie zegt Dupont tegen het AD dat het bedrijf C8 tientallen jaren zorgvuldig heeft bestudeerd en de autoriteiten tijdig heeft geïnformeerd over de bevindingen.