Twee keer zoveel 100-plussers als 20 jaar geleden

Het aantal mensen van honderd jaar of ouder is de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld. Op 1 januari waren het er 2225, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename komt doordat mensen gemiddeld langer leven en door de stijgende geboortecijfers in de twintigste eeuw.

Het CBS verwacht dat de groei van het aantal 100-plussers doorzet tot 4000 in 2031. Een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog zorgt vanaf 2020 voor een kleine piek.

Ook het aantal tachtigers en negentigers is gestegen, maar niet zo hard als de 100-plussers. Op 1 januari waren er ruim 642.000 tachtigers, ruim 50 procent meer dan twintig jaar geleden. Het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112.000.

Griep

Tussen januari en april daalde het aantal 100-plussers overigens weer naar 2160. Volgens het CBS kwam dat doordat relatief veel ouderen overleden door een griepgolf.

Nederland staat met het aantal mensen van boven de honderd in de Europese middenmoot. Griekenland had in 2015 relatief de meeste 100-plussers. Dat waren er 565 per miljoen inwoners. ruim vier keer zoveel als in Nederland.