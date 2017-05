Man trekt vuurwapen op vol terras in Zeist

In Zeist is gisteravond consternatie ontstaan toen een man op een vol terras een vuurwapen trok. RTV Utrecht meldt op basis van getuigen dat de man iemand probeerde neer te schieten, maar dat het wapen dienst weigerde. Meerdere terrasbezoekers zouden het wapen wel hebben "horen klikken". Daarop ontstond paniek.

Het incident was rond 21.45 uur. Het terras aan de Slotlaan in Zeist was toen nog goed gevuld. De horecazaak is meteen afgesloten, net als naburige panden. Agenten in kogelwerende vesten hebben de rest van de avond onderzoek gedaan en getuigen ondervraagd.