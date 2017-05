Ruim 1 miljoen euro voor uniek boek van Luther

Een 500 jaar oud exemplaar van een boek van Maarten Luther heeft op een veiling in Duitsland 1,1 miljoen euro opgebracht. Het gaat om de eerste uitgave van Luthers beroemde 95 stellingen, uit het jaar 1517. Het veilinghuis in Königstein bij Frankfurt had gerekend op een opbrengst van 150.000 euro.

Maarten Luther was de drijvende kracht achter de reformatie in Duitsland. In zijn 95 stellingen trok hij van leer tegen de wereldse invloeden op de kerk, zoals de verkoop van aflaten, waarmee zonden werden vergeven. Hij publiceerde het document in oktober 1517. Volgens de overlevering gebeurde dat door ze aan de deur van de Slotkerk in het Duitse Wittenberg te spijkeren.

Het boek dat nu is geveild, werd slechts enkele weken na de publicatie gedrukt in Basel. Volgens het veilinghuis is het boek extreem zeldzaam en "van amper te overschatten betekenis". Over de koper is alleen bekend dat hij uit het buitenland komt.