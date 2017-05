​Bestuur Bonaire valt opnieuw

Het bestuurscollege van Bonaire is opnieuw gevallen. Gisteravond trok de leider van de Boneriaanse Volksbeweging (MPB) de stekker eruit, naar eigen zeggen omdat hij de samenstelling van het huidige college niet vernieuwend genoeg vindt.

De MPB is de grootste partij in de Eilandsraad, de 'gemeenteraad' van Bonaire. Die bestond na de verkiezingen in 2015 uit drie partijen van ieder drie leden. De MPB is de enige partij die bij elkaar is gebleven. De twee andere partijen, UBP en PDB, zijn uiteengevallen in vijf verschillende fracties. MPB-leider Elvis Tjin Asjoe moet nu op zoek naar een nieuwe meerderheid.

Tjin Asjoe beloofde twee jaar geleden om af te rekenen met de 'oude' politiek van zakkenvullen en vriendjespolitiek. In februari kwam hij zelf in de problemen, nadat zijn partij hem een lucratieve opdracht bij een overheidsbedrijf gaf en dat deed zonder overleg met coalitiegenoten. Het college viel toen ook al.

Bijzondere gemeente

Omdat de MPB nog steeds de grootste partij is, kan Tjin Asjoe wel weer het voortouw nemen. Tussentijdse verkiezingen zijn op Bonaire niet mogelijk. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland; de eerstvolgende verkiezingen zijn pas in 2019. Tot die tijd zijn de partijen en de eenmansfracties dus tot elkaar veroordeeld.

Tjin Asjoe heeft vijf van de negen zetels nodig om verder te kunnen. Met alle mogelijke partners heeft hij het al eens geprobeerd.