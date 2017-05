'VVD was niet transparant over donaties'

De VVD heeft de afgelopen jaren de belastingwet overtreden, meldt NRC Handelsblad. Volgens de krant deed de partij dat door geen inzicht te geven in de financiƫn van vier eigen stichtingen die geld doneerden aan de VVD.

Een van de stichtingen die geen openheid zouden hebben gegeven, is de Stichting Ivo Opstelten Foundation. Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Henry Keizer is direct verantwoordelijk voor die stichting.

De Stichting Ivo Opstelten Foundation heeft de fiscaal aantrekkelijke status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan ANBI's zijn aftrekbaar voor de vennootschaps- en inkomstenbelasting. Ook hoeft geen schenk- of erfbelasting te worden betaald. De fiscus wil wel dat ANBI's inzicht geven over hoeveel zij ontvangen en doneren. Volgens NRC is dat niet gebeurd.