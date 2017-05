Chelsea Manning morgen weer vrij, en nog steeds in dienst

De Amerikaanse ex-militair Chelsea Manning, die was veroordeeld vanwege het lekken van vertrouwelijke documenten, blijft na haar vrijlating in dienst van het leger.

Ze krijgt geen salaris en heeft straks een speciale verlofstatus, zo heeft een woordvoerder van het Amerikaanse leger laten weten. Daardoor komt Manning in aanmerking voor een aantal voordelen, zoals een ziektekostenverzekering.

Obama

Barack Obama had als een van zijn laatste daden als president strafvermindering gegeven aan de klokkenluider. Manning was veroordeeld tot 35 jaar cel in een militaire gevangenis in Kansas en zat al sinds 2010 vast, maar ze komt morgen dus al na zeven jaar vrij.

Manning werkte als informatie-analist voor het Amerikaanse leger en werd in 2009, toen ze nog een man was, uitgezonden naar Irak. Daardoor had ze toegang tot vertrouwelijke documenten en video's, die ze doorspeelde naar WikiLeaks, volgens haar uit gewetenbezwaren. Een militaire rechtbank veroordeelde haar voor meerdere overtredingen van de anti-spionagenet, diefstal en computerfraude. Ze werd vrijgesproken van samenzweren met de vijand.

Vrij als Chelsea

In de gevangenis veranderde Chelsea van geslacht: vroeger ging ze als Bradley Manning door het leven.

Vorige week zei ze in een verklaring dat ze voor het eerst een toekomst ziet voor zichzelf als Chelsea. "Ik beeld me in dat ik kan leven als de persoon die ik ben en zo eindelijk in de buitenwereld kan zijn."