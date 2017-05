Formatiedag 62: ChristenUnie staat niet te popelen

De formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn geklapt. Wie is daar schuldig aan? Maar belangrijker nog, hoe nu verder? Dat vraagt iedereen in politiek Den Haag zich af. Alles begint weer van voren af aan.

Uit het eindverslag van informateur Schippers blijkt dat de onderhandelingen over een nieuwe regering zijn stukgelopen op de vluchtelingenproblematiek. De fractievoorzitters hebben daar nog veel vragen over, lieten ze Tweede Kamer-voorzitter Arib vandaag weten. "Hebben we twee maanden naar een toneelstukje zitten kijken?", wil PvdA-leider Asscher weten.

ChristenUnie

Een nieuwe onderhandelingsronde met de ChristenUnie ligt nu het meest voor de hand. ChristenUnie-leider Segers wil echter nog niet zeggen of hij de plaats van GroenLinks-voorman Klaver wil innemen aan de formatietafel. Volgens NOS-verslaggever Ron Fresen wil ChristenUnie geen "pauzenummer" worden in de formatie.

Die partij wil daarom eerst precies weten wat er is misgegaan in de onderhandelingen en waarom het zo lang moest duren. Misschien dat tijdens het debat morgen in de Tweede Kamer bevredigende antwoorden worden gegeven.

Ondertussen loopt de PVV zich wel warm om te gaan onderhandelen. CDA en VVD lieten vandaag nog een keer weten dat ze de partij van Wilders onbetrouwbaar vinden en niet met hem in zee willen.

Impasse

"Het is heel ingewikkeld en iedereen houdt de kaarten tegen de borst", aldus Fresen. "We moeten er serieus rekening mee houden dat de formatie nu in een impasse terecht komt." Hij wijst erop dat bij alle mogelijkheden er steeds wel iets of iemand is die moeilijk doet of die een coalitie onmogelijk maakt.

Vanavond sprak informateur Schippers met de koning. Ze heeft hem geïnformeerd dat de besprekingen tussen de vier partijen zijn beëindigd.

Een ding staat nu vast: het gaat nog heel lang duren voor er weer een kabinet bij de koning op het bordes zal staan.