Sjarapova kan nu zomaar naar Rosmalen komen

Nu Roland Garros geen wildcard beschikbaar heeft gesteld voor Maria Sjarapova is de kans dat de Russin, die net terug is van een dopingschorsing, naar het grastoernooi van Rosmalen komt, flink toegenomen.

"Dit is goed nieuws voor ons", zegt toernooidirecteur Marcel Hunze dinsdagavond. "Er ligt bij ons al een tijd een wildcard voor haar klaar, maar ze wilde eerst afwachten of ze in Parijs mocht spelen voordat ze haar verdere schema zou invullen. Er zal de komende dagen contact zijn om te kijken of we haar komst concreet kunnen maken."