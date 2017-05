Wel een privévliegtuig, maar (nog) geen kaartje voor Ajax-Manchester

Dat is uiteindelijk gelukt. Kosten: ruim 100.000 euro. "Dan heb je 189 zitplaatsen, een rechtstreekse vlucht in een Boeing 737-800. Ik heb niet veel verstand van vliegtuigen, maar het schijnt een van de nieuwste toestellen te zijn", zegt Hoffman. Er zijn nog een paar plaatsen vrij, maar hij verwacht dat het toestel snel vol zit.

Hij heeft zelf nog wel iets anders aan zijn hoofd: "Ik heb nog geen kaartje om het stadion in te komen. Daar moet ik me nog even hard voor gaan maken. En anders ga ik sowieso naar Stockholm. Dan ga ik maar op het plein staan juichen daar."

Hooligans

Voor Toon en Mark liep de kaartverkoop vanochtend op een teleurstelling uit. De wachtrij was te groot en ze kwamen er niet doorheen. De kaartjes die ze op Marktplaats hebben gezet, gaan er weer af. Ook als er nog een heel hoog bedrag voor wordt geboden. Ze willen per se de wedstrijd zien.

Toon: "Of er moet zo'n enorm gek bedrag geboden worden..." Mark onderbreekt hem: "Nou, dan nog niet hoor." Toon: "precies, eigenlijk niet", lacht hij. "We zijn te veel Amsterdammer en Ajacied om dat te laten schieten."

De twee vrienden kunnen in ieder geval samen naar de finale, toch hadden ze liever twee kaartjes via de club weten te bemachtigen. "Voor hetzelfde geldt zitten we naast een paar Manchester hooligans", lacht Mark. "Dat zou zomaar kunnen, dan zitten we toch liever bij onze Ajax-vrienden", zegt Toon.