FormatieVlog#7: onderhandelingen mislukt, wat nu?

Na weken van geduldig wachten was er gisteravond ineens werk aan de winkel voor alle parlementaire journalisten. De onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt. Migratie bleek het struikelblok.

Morgen is er in de Tweede Kamer een debat over de mislukte poging van de vier partijen om een kabinet te vormen. Er zullen creatieve oplossingen bedacht moeten worden om te voorkomen dat de kabinetsformatie in een impasse raakt.

In deze extra editie van het FormatieVlog, inmiddels #7, nemen NOS-verslaggevers Joost Vullings, Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp de ontstane situatie door.

Welke partijen willen er wél met elkaar? Waarom kijkt iedereen nu naar de ChristenUnie? Krijgt Wilders nu misschien een kans? Struin met onze vloggers mee door de wandelgangen van de Tweede Kamer op zoek naar antwoorden op al die vragen.