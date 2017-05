Hengeloër voor rechter om een miljoen kinderpornobeelden

Een man uit Hengelo staat terecht voor het verspreiden van kinderporno en ontucht met meisjes van 4 en 5 jaar oud. De 33-jarige man had ongeveer een miljoen foto's en films met kinderporno in zijn bezit, bleek vandaag op een pro-formazitting over de zaak in Zwolle. Hij werd begin februari opgepakt na speurwerk van een rechercheur uit Nieuw-Zeeland.

Die agent zat op het zogenoemde dark web, een afgesloten deel van het internet waar vooral criminelen gebruik van maken. Onder een schuilnaam legde hij in een chatroom contact met de man uit Hengelo. De rechercheur kreeg uiteindelijk van de man een foto van een meisje in een speeltuin.

Bij het onderzoek werd onder meer de fabrikant van de speeltoestellen ingeschakeld. Zo kon de politie de locatie achterhalen: een buurt in Hengelo. In februari viel de politie het huis van de verdachte binnen en vond de kinderporno op harde schijven.

Ontucht

De man bekende en werkte volledig mee aan het onderzoek. Ook stond hij wachtwoorden af en gaf hij volgens RTV Oost inzicht in versleutelde bestanden. Daarnaast bekende de man het plegen van ontucht met twee meisjes van 4 en 5 jaar oud.

De man zit sinds de inval vast. Volgens zijn advocaat wil de verdachte zelf behandeling, omdat anders de kans volgens hemzelf groot is dat hij opnieuw in de fout gaat.

Vakantiefoto's

Zijn advocaat heeft het OM gevraagd of de persoonlijke vakantie- en familiefoto's, die ook op de harde schijven met kinderporno staan, veiliggesteld kunnen worden. Anders bestaat het risico dat deze foto's worden vernietigd.

In augustus gaat de zaak voor de rechtbank in Zwolle verder.