Oostenrijk op 15 oktober vervroegd naar de stembus

In Oostenrijk zijn op 15 oktober vervroegde parlementsverkiezingen, een jaar eerder dan gepland. De fracties in het parlement in Wenen zijn het over die datum eens geworden.

De sociaaldemocratische SPÖ van bondskanselier Christian Kern en de conservatieve ÖVP regeren sinds eind 2013. De sfeer in de coalitie is de laatste tijd slecht. Onderling wantrouwen verlamt de samenwerking.

Ambitieus

Ook binnen de ÖVP zijn spanningen. Zondag kozen de conservatieven de minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz tot nieuwe leider, nadat woensdag partijleider Mitterlehner was afgetreden.

Kurz (30) ligt geregeld met SPÖ-bondskanselier Kern overhoop. Kurz geldt als ambitieus. De naam ÖVP wil hij veranderen in Lijst Sebastian Kurz.

De FPÖ profiteert mogelijk van de vervroegde stembusgang. De partij doet het op dit moment goed in de peilingen. FPÖ-leider Heinz-Christian Strache zou evenveel kans maken op het kanselierschap als Kern en Kurz.