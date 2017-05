Dumoulin in het roze: heb een mooi gat voor de bergen

Tom Dumoulin heeft grote indruk gemaakt in de eerste tijdrit van de Giro, maar hij bleef ondanks het veroveren van de roze leiderstrui nuchter. "De Giro is verre van over", zo hield de Limburger van Sunweb zich op de vlakte.

Dumoulin, die nu een ruime voorsprong van 2 minuten en 23 seconden heeft op Nairo Quintana, was een klasse apart. Toch had hij dat zelf niet zo ervaren. "Ik vocht tegen mezelf en had geen goed gevoel", zei hij.

"Tijdens mijn laatste tijdrit zette ik niet door, maar was ik na afloop teleurgesteld. Nu besloot ik niet op te geven en het bleek meer dan genoeg."