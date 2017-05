Tweede Kamer wil geen Turks referendum doodstraf

De Tweede Kamer wil dat het kabinet voorkomt dat Turkije ook in Nederland een referendum organiseert over het opnieuw invoeren van de doodstraf in Turkije.

De Kamer wil dat de regering "er tijdig alles aan doet om een referendum op Nederlandse bodem" voor in Nederland woonachtige Turkse stemgerechtigden tegen te gaan. Alleen Denk en Forum voor Democratie hebben geen bezwaar tegen het referendum.

Eerder liet het kabinet al weten ook niet aan zo'n referendum te willen meewerken. Turkije heeft overigens nog geen verzoek ingediend.