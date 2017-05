'Het zijn geen parels, maar er zijn vast wel kopers'

Het ironische is dat Blokker zelf een aantal winkelmerken in de markt heeft gezet om met elkaar te concurreren. Bart Smit en Intertoys in de speelgoedmarkt, en Marskramer en Blokker en Xenos in de markt voor wonen en huishouden.

De bedrijven moesten zich aan elkaar scherpen en zelf hun broek ophouden. Consumenten gaf je het idee dat er wat te kiezen viel, terwijl hun geld uiteindelijk in de kassa van de Blokker Holding terecht kwam.

"De filosofie van Blokker was: je vestigen op alle plaatsen waar vraag is. Dus verrezen overal winkels uit de Blokker-stal" zegt Koelemeijer. Dat werkte, de overlap in het assortiment en dubbele kosten werden op de koop toegenomen.

De komst van prijsconcurrenten en internet legde de zwakte genadeloos bloot. "Via internet kun je ook alles kopen en je hoeft er de deur niet voor uit en dus werd het steeds stiller in de winkels."