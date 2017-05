Erdogan en Trump: ramkoers in de Oval Office

Dreigen of eisen stellen?

Erdogans troefkaarten om het tij te keren zijn beperkt. Hij kan vanavond bij Trump twee dingen doen: dreigen of eisen stellen.

Een dreigement dat altijd boven de markt hangt, is het sluiten van de NAVO-luchtmachtbasis Incirlik. Door z'n ligging in Zuid-Turkije de perfecte uitvalsbasis voor operaties boven Syrië. Maar militaire experts zeggen dat de Amerikanen inmiddels alternatieven hebben voor Incirlik, mocht dat nodig zijn.

Wel kan Turkije het de VS lastig maken tijdens de geplande operatie in Raqqa. Het rampscenario zou zijn dat de YPG in de rug wordt aangevallen door Turkije, terwijl de operatie in Raqqa bezig is. Eind april nog bombardeerde de Turkse luchtmacht stellingen van de YPG in het noorden van Syrië. Vermoedelijk kwamen daarbij 25 YPG-militanten om het leven.

Amerika wil deze kans zo klein mogelijk maken, en heeft commando's gestationeerd in Noord-Syrië, vlak aan de Turkse grens. Trump zal Erdogan beloven dat zij er zijn om te zorgen dat de YPG zich niet tegen Turkije keert. Maar ze zijn er ook als waarschuwing en levend schild: hier niet bombarderen, dat brengt Amerikaanse levens in gevaar.

Irak

Een andere mogelijkheid is dat Erdogan inbindt, maar eisen stelt in ruil voor bewapening van de YPG. Groen licht voor agressievere militaire actie in Irak bijvoorbeeld. Daar bevinden zich kampen van de PKK. Turkije kan die zwaarder gaan bombarderen of zelfs een grondoperatie beginnen. Erdogan zinspeelde de laatste tijd op een grotere Turkse rol in Irak.

Maar ook hier zal Trump moeite mee hebben. Zware aanvallen op de PKK in Irak zullen Koerdische milities in de hele regio verzwakken, indirect ook de Koerden waarmee de VS samenwerkt in Syrië. En de Turken de vrije hand geven in Irak strijkt nog een Amerikaanse bondgenoot tegen de haren in: de Iraakse regering in Bagdad.