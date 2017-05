Dolberg wint Johan Cruijff Prijs als talent van het jaar

Kasper Dolberg is verkozen tot talent van het jaar in het eredivisieseizoen 2016/2017. De 19-jarige Deen krijgt daarmee de Johan Cruijff Prijs en mag via de Johan Cruyff Foundation een Cruyff Court laten aanleggen op een locatie naar zijn keuze.

Dit seizoen bestond de jury naast juryvoorzitter Jordi Cruijff uit Ajax-trainer Peter Bosz en verder uit Philip Cocu, Wim Jonk, John van den Brom, Ron Jans, Willem van Hanegem, Youri Mulder en Willy Dullens.

"Ineens was Kasper Dolberg er", aldus juryvoorzitter Jordi Cruijff. "Alles viel ook meteen op zijn plek. Hij is in alle opzichten de terechte winnaar van de naar mijn vader vernoemde prijs voor het Talent van het Jaar."

'Dolberg geeft nu al goede voorbeeld'

Dolberg kreeg in de voorbereiding op dit seizoen een kans van Bosz en is inmiddels niet meer weg te denken uit de spits bij Ajax. De Deen scoorde 16 keer in de eredivisie en was met 6 goals ook belangrijk in de Europa League.