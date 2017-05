Spandoek Nijntje van FC Utrecht-supporters naar Utrechts museum

Een Nijntje-spandoek van FC Utrecht-fans is vandaag overhandigd aan het Centraal Museum in Utrecht. Op 18 februari brachten supporters in stadion Galgenwaard met het doek een eerbetoon aan de overleden Utrechtse tekenaar Dick Bruna, de geestelijk vader van Nijntje. Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum, zag het doek op televisie en vond dat het in de museumcollectie thuishoorde.

Op het spandoek staat Nijntje, gekleed als supporter van FC Utrecht, met een traan op haar wang. "Wat ik zo mooi vind is dat hier twee werelden bij elkaar komen", zegt Rutten tegen RTV Utrecht. "Aan de ene kant hebben we de stoere supporter van FC Utrecht, maar tegelijkertijd zien we de zachte kant van een treurende Nijntje. Die combinatie is prachtig."

Rutten was geroerd door de emotie van de supporters over de dood van Bruna. "Het werd me duidelijk hoe sterk de band is tussen de Utrechtse bevolking en het icoon Nijntje", vertelt de museumbaas.

Eerbetoon

Justin van den Eijnden, Tycho Oostendorp en Jeroen Heisen maakten het eerbetoon aan Bruna. "Als trouwe supporters van een echte volksclub dragen we Utrecht een warm hart toe. En Dick Bruna in het bijzonder, door zijn betekenis voor de stad. Hij heeft Utrecht wereldwijd op de kaart gezet", zeggen de drie supporters tegen FC Utrecht.

Van den Eijnden dacht aan een grapje toen hij hoorde dat het museum het doek wilde opnemen in zijn collectie. "Ik kreeg een belletje vanuit FC Utrecht en dacht: wat is dit nou weer voor onzin? Zit je me nou in de zeik te nemen? Maar toen bleek het waar te zijn en was ik toch zeer vereerd."