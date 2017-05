Hackers dreigen Disneyfilm online te zetten en eisen geld

Hackers proberen Disney te chanteren. Ze dreigen een film van het mediabedrijf online te zetten als dat geen 'losgeld' betaalt. Maar Disney wil niet over de brug komen.

Dat heeft topman Bob Iger van Disney gezegd, schrijft de site Hollywood Reporter. Iger vertelde niet om welke film het gaat. Volgens de site Deadline, die zich op eigen bronnen baseert, gaat het om Pirates of the Caribbean: Dead men tell no tales, die later deze maand in de bisocopen te zien is. Een andere mogelijkheid is Cars 3, die vanaf 16 juni te zien is.