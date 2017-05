Wekdienst van 16 mei: dit gebeurde terwijl je sliep

En verder vandaag...

In Den Haag vindt één van de grootste internationale cybersecurity-conferenties plaats: de One Conference. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Economische Zaken organiseren deze editie met het thema 'We are all connected'.

Later vandaag wordt op Texel de grootste en diepste waterleiding ter wereld geopend. Hij loopt van Den Helder naar Texel.

Het Hof in Amsterdam doet uitspraak in de zaak over kentekenparkeren. Privacy First wil dat anoniem parkeren mogelijk wordt zonder invoering van het kenteken en met anonieme betaalmogelijkheid.

En de Turkse president Erdogan gaat op bezoek bij president Trump in het Witte Huis. Het zal onder andere gaan over de oorlog in Syrië en de Amerikaanse ondersteuning van de Koerden.

Fijne dag!