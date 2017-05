Opnieuw doden bij protesten Venezuela

Bij rellen tussen demonstranten en de oproerpolitie in de Venezolaanse deelstaat Táchira zijn gisteravond twee doden gevallen. Twee mannen van 18 en 33 jaar kwamen om bij de protesten tegen de socialistische president Maduro. Tientallen mensen raakten gewond.

Op andere plekken in Táchira gooiden betogers met stenen naar agenten en werden gebouwen en een gepantserde vrachtwagen in brand gestoken.

In de staat Carabobo werden bij protesten drie agenten neergeschoten. Een van hen werd in het hoofd geschoten en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de hoofdstad Caracas verliepen de protesten grotendeels vreedzaam.

Decreet

In totaal zijn bij de demonstraties tegen Maduro die zo'n anderhalve maand geleden begonnen, zeker 36 mensen omgekomen. Honderden mensen raakten gewond en ruim 2000 betogers werden opgepakt.

De demonstranten zijn woedend over een decreet van Maduro, waarmee hij een 'burgerraad' wil instellen die buiten het parlement om de grondwet gaat hervormen.