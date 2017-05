Bekende Mexicaanse journalist doodgeschoten op straat

Het blad verschijnt in Culiacán, de hoofdstad van de noordwestelijke staat Sinaloa. Daar werd tot voor kort de dienst uitgemaakt door El Chapo, de leider van het gelijknamige kartel. Sinds diens uitlevering aan de VS eerder dit jaar is het geweld weer opgelaaid door een interne strijd over de opvolging.

Dit jaar

Maar Mexicaanse journalisten zijn in het hele land potentiële slachtoffers. Valdez is al de zesde journalist die dit jaar wordt geëxecuteerd. Media in tal van staten worden onder druk gezet niet te publiceren over de drugscriminaliteit en met name niet over de relatie tussen politici en criminelen.

In de afgelopen 17 jaar zijn meer dan honderd journalisten vermoord. Slechts in drie gevallen zijn de daders gepakt en veroordeeld.