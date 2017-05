'Trump deelde geheime informatie met Russen'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft uiterst geheime informatie van veiligheidsdiensten met de Russen gedeeld. Dat schrijft The Washington Post op basis van gesprekken met ambtenaren. Die zeiden tegen de krant dat Trump daarmee een cruciale bron voor informatie over de terreurgroep IS op het spel heeft gezet.

Trump zou de informatie hebben gedeeld op 10 mei in het Witte Huis tijdens een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en de Russische ambassadeur in de VS.

Volgens de krant hadden de inlichtingen verband met het aankomende verbod op het gebruik van laptopcomputers aan boord van passagiersvliegtuigen die naar de VS vliegen, vermoedelijk omdat de Amerikanen bang zijn dat terroristen explosieven in een laptop stoppen.

Witte Huis ontkent

Kort na de publicatie van The Washington Post ontkende het Witte Huis de beweringen van de krant.

Zowel de nationale veiligheidsadviseur McMaster als zijn plaatsvervanger stelden dat de president uitsluitend in algemene termen over de dreiging van terroristische organisaties hadden gesproken.

Beide waren aanwezig bij de ontmoeting tussen Trump en Lavrov.

Gevoelig

Volgens The Washington Post zeggen bronnen dat het om uiterst gevoelige informatie gaat, die zelfs niet met bondgenoten wordt gedeeld. De organisatie of het land dat de inlichtingen heeft verstrekt, heeft volgens de krant geen toestemming gegeven om de informatie door te geven.

Om de schade te beperken zou het Witte Huis na de ontmoeting zo snel mogelijk contact hebben gezocht met de geheime diensten CIA en NSA. Die weigeren commentaar.

Het is overigens niet waarschijnlijk dat Trump met zijn vermeende loslippigheid een wet zou hebben overtreden. De Amerikaanse president heeft op het gebied van inlichtingen brede bevoegdheden.