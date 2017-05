De A6 bij Almere richting Amsterdam is vanavond bijna een uur dicht geweest door een ongeval met een wegwerkvoertuig. Volgens de politie is er iemand onder het voertuig terechtgekomen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht.

In verband met het onderzoek werd de A6 in beide richtingen afgesloten. Even voor 23.30 uur gingen de rijbanen in de richting Amsterdam weer open.