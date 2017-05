Formatiedag 61: na weken onderhandelen is het plotseling voorbij

Weinig ervaring

Een praktische moeilijkheid daarbij is dat het pas de tweede formatie is waarin de Kamer zelf het initiatief heeft en het staatshoofd geen informateur of formateur meer benoemt. Er is dus weinig ervaring opgedaan met deze procedure.

De formatie die uiteindelijk het kabinet Rutte II tot gevolg had, was de eerste waarin de Kamer zelf de regie had. Maar toen leidde de eerste ronde van besprekingen al tot overeenstemming over een kabinet van VVD en PvdA en was er dus geen sprake van een tussentijdse mislukking.

Waarschijnlijk komt informateur Schippers morgen met haar eindverslag aan de Kamer. Kort daarna is er een debat.