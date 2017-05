'Bangladesh is nieuwe markt voor mensensmokkelaars'

Ook moeten we afstappen van het idee dat het een probleem is van de Europese Unie, zegt Napoleoni. "Als we als uitgangspunt nemen dat dit probleem buiten de EU gecreëerd wordt, in delen van Afrika en Centraal-Azië, dan verandert de methodologie."

Ze wijst op de enorme bedragen die omgaan in de opvang van migranten en vluchtelingen in Europa. "Die miljarden zouden we ook kunnen gebruiken voor een soort Marshall-plan in een aantal landen. Waarbij we economische groei helpen, en hopelijk ook de democratie."

"Ik bedoel niet dat we een natie helemaal opbouwen, maar wel dat we helpen herstructureren", vult ze aan. "Dat is niet iets dat de EU normaliter wil doen, of ooit eerder heeft gedaan. Maar de wereld is veranderd. En wat we nu doen, de huidige aanpak, werkt overduidelijk niet."