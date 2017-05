Wat zijn nu de opties voor een meerderheid? Formeer hier zelf

Politiek verslaggever Xander van der Wulp zegt dat de onderhandelingen tussen de huidige partijen in theorie nog kunnen worden hervat, maar hij verwacht van niet. "Er wordt nu vooral gekeken naar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Hij heeft de afgelopen weken gezegd dat hij er klaar voor zit als het misloopt." Die partij zou dan GroenLinks aan de onderhandelingstafel kunnen vervangen.

Maar het is maar de vraag of die optie grote kans van slagen heeft, omdat de partij op gebied van migratie en klimaat geen goede match vormt met de VVD. "En ook dan hebben ze maar een hele krappe meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer", zegt Van der Wulp. Overigens hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Eerste Kamer ook maar de krapst mogelijke meerderheid, dus die optie is sowieso riskant.

D66?

Ook is het maar de vraag of D66 dat ziet zitten, vertelt verslaggever Wilco Boom. "Er was D66 heel veel aan gelegen dat GroenLinks ook aan die formatietafel zat. Al was het maar omdat D66 dan niet de meest linkse partij zou zijn."

Een andere combinatie, met een iets ruimere meerderheid, zou zijn als de Partij van de Arbeid zou aanschuiven. Maar die zijn nu niet aan de beurt, heeft de partij sinds de verkiezingen meermaals laten weten na de verkiezingen. "Ook fractieleider Asscher heeft gezegd dat hij niet meer wil regeren. Die optie is heel ver weg", concludeert Boom.