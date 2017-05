'Nederlandse auto' rijdt in België in op groep fietsers, twee doden

In de Belgische plaats Kasterlee zijn zeker twee doden gevallen doordat een auto op een groep fietsers inreed. Vier andere fietsers raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe.

De auto komt waarschijnlijk uit Nederland. Op foto's van het ongeluk is een gele nummerplaat te zien. De bestuurder zou niet onder invloed zijn geweest van alcohol of drugs.

Het ongeluk gebeurde toen de groep van ongeveer tien fietsers de Turnhoutsebaan (N19) wilde oversteken. "Op hetzelfde moment is er een voertuig gekomen uit de richting van Turnhout en dat heeft blijkbaar niet goed opgelet en is ingereden op de groep fietsers", zegt loco-burgemeester Meeus van Kasterlee. Volgens haar zijn de fietsers "jonggepensioneerden".

Stoplichten

De loco-burgemeester zegt dat op de plek van het ongeluk veel fietsers oversteken. Volgens haar is het een gevaarlijke situatie omdat er vier rijstroken zijn en auto's 90 kilometer per uur mogen rijden. "We vragen als gemeente dan ook al langer om verkeerslichten. Jammer genoeg komt dat te laat voor de betrokkenen bij dit ongeval."

De weg is afgesloten geweest voor politieonderzoek en de gemeente Kasterlee vraagt mensen om weg te blijven van de plek van het ongeluk.